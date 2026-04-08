L’ondivago Trump e le due linee rosse di Crosetto

Scrive l'Ansa:

«Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha precisato che lo stop ai bombardamenti vale "a condizione che l'Iran acconsenta all'apertura immediata e completa dello Stretto di Hormuz". L'Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all'intervento dell'ultimo minuto della Cina, che ha esortato l'Iran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni. Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad venerdì. Dovrebbero esserci il vicepresidente JD Vance, oltre agli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. Il premier del Pakistan Shehbaz Sharif annuncia che il cessate il fuoco è immediato e ovunque, "inclusi il Libano e altrove"».

Trump canta «vittoria totale e completa. Al 100 per cento. Senza alcun dubbio». Secondo alcuni media, Israele «è rimasto sorpreso», per altri è «parte dell'accordo». In una dichiarazione, Ben...