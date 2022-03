Per gentile concessione dell’autore, riproponiamo qui in una nostra traduzione la riflessione pubblicata il 30 gennaio scorso da monsignor Stefan Oster, vescovo di Passau, in merito alle polemiche montate intorno a papa Benedetto XVI e alle accuse nei suoi confronti contenute nel “Rapporto sugli abusi sessuali a opera del clero e dei laici nell’ambito dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga tra il 1945 e il 2019”. Il documento è stato redatto dagli avvocati Westpfahl, Spilker, Wastl, e per questo è conosciuto in Germania come Rapporto Wsw. Quanto alle contestazioni nei confronti di Joseph Ratzinger, prima (24 gennaio) il suo segretario personale, monsignor Georg Gänswein, e poi lui stesso (8 febbraio) hanno confermato l’“errore” ben ricostruito nella riflessione del vescovo Oster, una svista – come leggerete – fattuale ma non sostanziale, né tanto meno una “bugia”; mentre i collaboratori del Papa emerito hanno puntualmente smentito in un’analisi ad hoc tutte le accuse del Rappo...