Invito personale a votare e far votare “sì” al referendum

Sulla Zuppa di Porro Claudio Romiti scrive:

«In una intervista a Michele Santoro sentite cosa arriva a dire il magistrato: “Quando si va in aula, quando si fa il processo, quello è il momento in cui la vera parità deve esistere – e fino a qui ci siamo -, perché il quel momento il giudice che è, così diciamo, l’arbitro – bontà sua – ha di fronte a sé due parti: uno che sostiene l’accusa e l’altro che sostiene la difesa. Ma la verità è questa: il vero protagonista del processo è l’imputato. Nella mia prospettiva – tiene a sottolineare Woodcock – e questa è stata sempre la mia idea – qui dovrebbe scattare l’allarme rosso anche per coloro i quali sventolano la Costituzione come il Vangelo – il processo serve a dimostrare non la colpevolezza, ma l’innocenza dell’imputato”».

Quando nel 1992, “toccando” profondamente “l’intoccabile Costituzione", si abolì l’articolo 68 sull’autorizzazione a procedere dei parlamentari e si modificò l’articolo 79 sulla maggioranza semplice per...