In principio l’uomo creò Joy

Le startup ci sono (Genomic Prediction, Heliospect Genomic…), evocano Gattaca già dal nome e come un film distopico promettono un mondo abitato da una classe umana superiore “geneticamente potenziata” e una inferiore concepita naturalmente. Solo che non è un film: stando ai video registrati sotto copertura e recapitati al Guardian, più di una dozzina di coppie sottoposte a fecondazione in vitro è già stata aiutata dall’americana Heliospect a selezionare embrioni con un boost di QI, «oltre 6 punti in più» rispetto a un figlio fatto alla vecchia maniera. Embrioni già passati al setaccio dagli screening per le malattie genetiche, sesso, altezza, rischio di obesità e patologie mentali.

Le previsioni sono state realizzate grazie a software, prelievi di dna, algoritmi e l’accesso – formalmente a scopo di ricerca sulle disabilità cognitive – alla Uk Biobank, un archivio di materiale genetico fornito da mezzo milione di volontari britannici che pensavano di contribuire alla lotta contro il...