Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

L’importanza di avere un buon rapporto con l’India

Di Lodovico Festa
12 Febbraio 2026
Il lavoro di Meloni con Modi per favorire l'Europa, il ruolo fondamentale della Grecia, l'accordo di libero scambio con Nuova Delhi, i rapporti con Washington. Rassegna ragionata dal web
Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, durante il G7 in Canada nel giugno 2025
Il primo ministro indiano, Narendra Modi, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, durante il G7 in Canada nel giugno 2025 (foto Ansa)

Su Formiche Emanuele Rossi scrive:

Nel giro di poche settimane l’Italia farà due mosse decisive nel quadrante indo-pacifico: la visita di Giorgia Meloni a Tokyo nelle prossime settimane (probabilmente a gennaio, ma la data non è ancora stabilita) e la missione economica guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mumbai il 10–11 dicembre. A maggior ragione se, come pare, verrà confermata anche la tappa sudcoreana nei giorni del viaggio in Giappone. È una sequenza che va oltre la diplomazia bilaterale: segna il ritorno forte dell’Italia nelle dinamiche di un’architettura strategica dell’Indo-Pacifico, che si sta rinnovando anche alla luce di quanto immaginato dagli Stati Uniti nella National Security Strategy appena pubblicata. […] L’annuncio della visita di Meloni a Tokyo, rivelato dall’Asahi Shinbun, è diventato notizia di particolare interesse oggi in Giappone, a conferma di come la comunione con Sanae Takaichi, la neo-eletta premier, sia percepita anche nell’Arcipelago. […]...

Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

Donald Trump Giorgia Meloni grecia india Unione Europea

Articoli correlati

Scopri di più →