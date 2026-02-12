L’importanza di avere un buon rapporto con l’India

Su Formiche Emanuele Rossi scrive:

Nel giro di poche settimane l’Italia farà due mosse decisive nel quadrante indo-pacifico: la visita di Giorgia Meloni a Tokyo nelle prossime settimane (probabilmente a gennaio, ma la data non è ancora stabilita) e la missione economica guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mumbai il 10–11 dicembre. A maggior ragione se, come pare, verrà confermata anche la tappa sudcoreana nei giorni del viaggio in Giappone. È una sequenza che va oltre la diplomazia bilaterale: segna il ritorno forte dell’Italia nelle dinamiche di un’architettura strategica dell’Indo-Pacifico, che si sta rinnovando anche alla luce di quanto immaginato dagli Stati Uniti nella National Security Strategy appena pubblicata. […] L’annuncio della visita di Meloni a Tokyo, rivelato dall’Asahi Shinbun, è diventato notizia di particolare interesse oggi in Giappone, a conferma di come la comunione con Sanae Takaichi, la neo-eletta premier, sia percepita anche nell’Arcipelago. […]...