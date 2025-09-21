Contenuto riservato agli abbonati

Squalo chi legge

Il gran romanzo di un inglese stregato da Dante e dalla Monaca di Monza

Di Carlo Simone
21 Settembre 2025
“Il velo dipinto” di Somerset Maugham non è la “Commedia” né “I promessi sposi”, ma non credevo che mi sarei ritrovato a divorarlo, ammutolito dalla grandezza di certe pagine
Greta Garbo in “Il velo dipinto”, film di Richard Boleslavsky del 1934
Greta Garbo in Il velo dipinto di Richard Boleslavsky (1934), film ispirato all’omonimo romanzo di William Somerset Maugham

Fine Ottocento. Uno spiantato giovanotto inglese si aggira per Firenze riuscendo a rimanerci sei settimane con in tasca appena venti sterline. Visita le chiese famose, s’imbambola davanti a Botticelli, a due passi dalla cupola del Brunelleschi prende ripetizioni di italiano dalla figlia della sua proprietaria di casa, una ragazza giovane ma già vedova. È lei a condurre le dita incerte di questo straniero mingherlino giù giù lungo i versi della Commedia, fino a imbattersi nel quinto canto del Purgatorio. «Siena mi fé, disfecemi Maremma», eccetera: una vicenda, quella di Pia de’ Tolomei, destinata a imprimersi a fondo nell’animo del ragazzo, che se la rigirerà tra le mani del cuore per anni e anni, finché, dopo un viaggio in Cina, quel ricordo fiorentino riaffiorerà in forma di romanzo.
È questa la genesi de Il velo dipinto (1925), secondo come ce la racconta l’autore stesso, ossia William Somerset Maugham, uno dei più prolifici e successful autori britannici del secolo scorso. Io ci son...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
dante alighieri divina commedia I promessi sposi libri premium

Articoli correlati

Scopri di più →