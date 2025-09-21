Il gran romanzo di un inglese stregato da Dante e dalla Monaca di Monza

Fine Ottocento. Uno spiantato giovanotto inglese si aggira per Firenze riuscendo a rimanerci sei settimane con in tasca appena venti sterline. Visita le chiese famose, s’imbambola davanti a Botticelli, a due passi dalla cupola del Brunelleschi prende ripetizioni di italiano dalla figlia della sua proprietaria di casa, una ragazza giovane ma già vedova. È lei a condurre le dita incerte di questo straniero mingherlino giù giù lungo i versi della Commedia, fino a imbattersi nel quinto canto del Purgatorio. «Siena mi fé, disfecemi Maremma», eccetera: una vicenda, quella di Pia de’ Tolomei, destinata a imprimersi a fondo nell’animo del ragazzo, che se la rigirerà tra le mani del cuore per anni e anni, finché, dopo un viaggio in Cina, quel ricordo fiorentino riaffiorerà in forma di romanzo.

È questa la genesi de Il velo dipinto (1925), secondo come ce la racconta l’autore stesso, ossia William Somerset Maugham, uno dei più prolifici e successful autori britannici del secolo scorso. Io ci son...