Dove sono finiti i Charles Michel e gli Antony Blinken? Dove sono le istituzioni europee e americane, le stesse che hanno pubblicato tonitruanti appelli, all'indomani dell'invasione del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaigian, perché venissero garantiti la sicurezza degli armeni e il loro diritto a continuare a vivere nella loro terra?

L'impressionante esodo di massa degli armeni

Non vede la comunità internazionale le immagini che arrivano da Stepanakert e dalle altre città dell'Artsakh? Le macchine incolonnate per decine di chilometri nel tentativo di scappare in Armenia e di sfuggire al persecutore azero? L'esodo di massa degli armeni è impressionante: in pochi giorni 30 mila persone hanno abbandonato le loro case, molti senza portare niente con sé. Un quarto della popolazione dell'Artsakh ha lasciato il paese dove vive da sempre.

L'attenzione mediatica sulla sorte degli armeni del Nagorno-Karabakh è durata pochi giorni: Baku, che aveva promesso di rispettare i loro...