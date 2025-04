Il primo comandamento in Medio Oriente è: “Nessun dorma”

Sulla Nuova bussola quotidiana Stefano Magni scrive: «Ma non c’è alcun nodo mediorientale che possa essere sciolto senza passare dall’Iran. Il regime islamico appoggia Hamas, Hezbollah, le milizie sciite irachene e soprattutto gli Houthi nello Yemen che bloccano il traffico navale nel Mar Rosso. Nei confronti dell’Iran, Trump sta conducendo la sua consueta politica del “bastone e carota"».

La strategia dell’amministrazione americana in Medio Oriente è abbastanza articolata: innanzi garantire la sicurezza di Israele aggredita da Hamas il 7 ottobre del 2023 e difendere il canale di Suez dagli attacchi degli Houthi; poi intimidire e disarmare, partendo dalle bombe nucleari, l’Iran come centro motore dell’eversione in Medio Oriente, un’eversione oggi coordinata anche con russi e cinesi che vogliono per prima cosa bloccare il corridoio economico India-Medio Oriente-Mediterraneo (Imec); avere sauditi e egiziani come partner fondamentali per questi obiettivi. Questa strategia viene gestita co...