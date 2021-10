Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook

Il pallido chierichetto con le guance di marzapane, Mark Zuckerberg, ha annunciato una conferenza stampa gravida di sorprese per questo giovedì, 28 ottobre. Non sono mancate le indiscrezioni, sulle quali primeggia quella del tech-tabloid The Verge: la società Facebook Inc. (che possiede Facebook, Instagram, Whatsapp e Oculus - visori di realtà virtuale) cambierebbe nome, per distinguersi nettamente da quella sua app che ormai significa solo nonni, casalinghe, politici incazzosi e fake news; si appresterebbe (come già dichiarato da due suoi Vice Presidents) a creare 10 mila nuovi posti di lavoro in Europa per la creazione del Metaverso.

Controcultura cyber

Metaverso è una parola che ha meno di trent’anni e non è nata vocabolo orale, ma parola scritta su carta stampata e su una carta stampata ben precisa: il romanzo capolavoro di fantascienza post-cyberpunk intitolato Snow Crash, scritto da tal Neal Stephenson dell’Illinois, nel 1992. È una...