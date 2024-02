Nel giorno in cui cade il secondo anniversario della guerra in Ucraina, l'esercito di Kiev e le cancellerie occidentali hanno perso molta della fiducia nella vittoria mostrata soltanto sei mesi fa. Il presidente Volodymyr Zelensky è passato dall'ottimismo per i risultati di una controffensiva che si sarebbe rivelata disastrosa alla corsa ai ripari per rafforzare le difese. L'esercito russo avanza: dopo la conquista di Avdiivka, nell'oblast di Donetsk, i soldati di Vladimir Putin stanno tentando di riprendere Robotyne, l'unica area nell'oblast di Zaporizhzhia dove gli ucraini avevano ottenuto un successo tangibile in estate. Quella in Ucraina è sempre più una guerra d'attrito e per sostenerla, sottolinea l'Economist, è fondamentale avere una grande quantità di munizioni per l'artiglieria. Se la Russia ha passato gli ultimi due anni ad aumentare la produzione bellica, l'Occidente, e soprattutto l'Europa, è fermo al palo. L'assistenza militare e finanziaria dell'Occidente ha salvato fino ...