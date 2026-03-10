Il fosco regime iraniano non deve guardarsi solo dai nemici

Su Politico Phelim Kine scrive:

«Chinese Foreign Minister Wang Yi on Sunday signaled Beijing’s ambition for a successful summit between President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping later this month – regardless of ongoing U.S. and Israeli attacks on China’s ally Iran. Wang praised “good interactions” between Trump and Xi that he said had created an “important strategic safeguard” for U.S.-China relations. And he teased the possibility of the leaders’ March 31-April 2 summit improving the often fractious ties between Beijing and Washington».

Politico sottolinea come il ministro degli Esteri cinese ha ribadito l’interesse, nonostante la guerra in Iran, per un summit Trump-Xi Jinping tra il 31 marzo e il 2 aprile che consolidi le relazioni tra Washington e Pechino. La Cina è una nazione che ha sempre una qualche precarietà nei suoi equilibri interni, con circa settecento milioni di cittadini sulla soglia della povertà e con un rallentamento del tasso di crescita, e dunque non p...