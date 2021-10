Cosa può ricavare il centrodestra dai ballottaggi? Onestamente poco sul piano elettorale, molto sul piano della lezione politica. Michetti ha speranze di vittoria ridotte al lumicino dopo che Calenda ha di fatto dato il via libera per appoggiare Gualtieri. Gli elettori della Raggi, invece, si disperderanno tra astensione e sostegno ai due candidati. Ad ogni modo anche se Michetti dovesse prevalere nell’orientamento dell’elettorato cinque stelle c’è da dubitare che possa servire a ribaltare il pronostico. A Torino, invece, Damilano ha ottenuto un discreto risultato ma al ballottaggio la sinistra si presenta compatta e non sarà facile per l’imprenditore torinese riuscire ad imporsi. Parte con il pronostico decisamente a sfavore.

Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra a Torino (foto Ansa)

Gli errori da non ripetere dopo i ballottaggi

Più in generale i ballottaggi ci diranno quanti cittadini avranno scelto di restare a casa e dunque quanto elettorato potenziale si è te...