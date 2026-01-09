Mercoledì a Minneapolis, in Minnesota, una donna americana di 37 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco da un agente dell'Ice, l'agenzia federale americana per l'immigrazione, mentre si trovava nella propria auto a seguito di un'accesa discussione con le forze dell'ordine impegnate in un'operazione di controllo sugli immigrati regolari. Secondo la versione dell'agenzia e del governo, l'agente avrebbe sparato per difendersi da un tentativo di investimento da parte della donna. Testimoni oculari e video diffusi sui social smentiscono però questa ricostruzione. L'accaduto ha riacceso lo scontro politico e le polemiche su come l'Amministrazione Usa combatte l'immigrazione irregolare. Di seguito pubblichiamo l'articolo di Mattia Ferraresi sulle politiche di rimpatrio forzato volute da Trump e le critiche dei vescovi statunitensi. L'articolo è uscito nel numero di gennaio di Tempi. Due agenti dell'Fbi esaminano l'auto della donna americana uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis (fot...