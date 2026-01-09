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Giochi con le frontiere. L’inguardabile show di Trump sull’immigrazione

Di Mattia Ferraresi
09 Gennaio 2026
Proclami iperbolici, maxi retate in favore di telecamera, video diffusi sui social. Più che nei numeri dei rimpatri, la vera svolta trumpiana è la trasformazione della lotta all’immigrazione clandestina in un inguardabile show. Contro il quale la Chiesa ha deciso di prendere posizione
Il capo brigata “star” della polizia di frontiera Gregory Bovino (a destra) in azione a Kenner, Louisiana, meta di molti immigrati ispanici, spesso irregolari, 5 dicembre 2025 Trump immigrazione
Il capo brigata “star” della polizia di frontiera Gregory Bovino (a destra) in azione a Kenner, Louisiana, meta di molti immigrati ispanici, spesso irregolari, il 5 dicembre 2025 (foto Ansa)

Mercoledì a Minneapolis, in Minnesota, una donna americana di 37 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco da un agente dell'Ice, l'agenzia federale americana per l'immigrazione, mentre si trovava nella propria auto a seguito di un'accesa discussione con le forze dell'ordine impegnate in un'operazione di controllo sugli immigrati regolari. Secondo la versione dell'agenzia e del governo, l'agente avrebbe sparato per difendersi da un tentativo di investimento da parte della donna. Testimoni oculari e video diffusi sui social smentiscono però questa ricostruzione. L'accaduto ha riacceso lo scontro politico e le polemiche su come l'Amministrazione Usa combatte l'immigrazione irregolare. Di seguito pubblichiamo l'articolo di Mattia Ferraresi sulle politiche di rimpatrio forzato volute da Trump e le critiche dei vescovi statunitensi. L'articolo è uscito nel numero di gennaio di Tempi. Due agenti dell'Fbi esaminano l'auto della donna americana uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis (fot...

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