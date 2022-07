Il primo segnale d’allarme è stato il fuoco amico. A inizio giugno il New York Times ha raccontato la frustrazione di dozzine di esponenti democratici per l’operato del presidente, la sua incapacità di compattare il partito, la debolezza delle sue risposte agli attacchi dei repubblicani, i timori diffusi in vista di una ricandidatura di Joe Biden nel 2024.

L’altro ieri, a firma di una delle sue penne più celebri (Peter Baker, figlio di James, già segretario di Stato sotto Bush padre) il quotidiano newyorkese ha concesso il bis, impietoso. E ieri è arrivata la terza dose. A 79 anni, i segnali di stanchezza e di senilità dell’inquilino della Casa Bianca preoccupano, i passaggi a vuoto di un politico che già in passato era incline alle gaffe hanno superato il livello di guardia e neppure la premura di chi lo consiglia e un’agenda settimanale ad hoc (con fine settimana di riposo lontano dalla capitale) riescono a metterlo al riparo da figure barbine, anche nel recente viaggio in Europa, e dalle malevole insinuazioni degli avversari.

Ogni settimana un incidente nuovo

Basterebbe il carotaggio di una qualsiasi trasmissione di Fox News per capire la china su cui pare scivolare inevitabilmente Joe Biden. In una mezz’ora di antenna si passa dai disastrosi sondaggi del presidente agli affari poco chiari del figlio Hunter, dal prezzo della benzina alle stelle alla ripresa economica negli Stati a maggioranza repubblicana per poi, nuovamente, tornare all’indice di gradimento presidenziale in caduta libera. Record negativi storici. Gallup ha certificato che dopo 510 giorni dall’insediamento, gli elettori che approvano l’operato di Biden sono persino meno di quelli pro-Trump nel 2018 (rispettivamente il 41 e il 42 per cento).

Da undici mesi pare uno stillicidio. Il cahier de doléances imputate al presidente democratico si arricchisce a cadenza settimanale: crisi gestite rovinosamente, causate, non viste o affrontate troppo timidamente… Con la diffusa sensazione che ormai non siano incidenti di percorso, un momento difficile, ma un inesorabile declino. Dall’Afghanistan alla pandemia con le sue varianti, dai problemi della catena di approvvigionamento all’inflazione che pare ormai il prodromo alla recessione, dal caro benzina alla penuria di latte in polvere. Crisi ininterrotte a cui Biden continua a offrire soluzioni che non si rivelano tali. Quando negli scorsi giorni ha annunciato la sospensione dell’imposta federale sui carburanti per l’estate, la memoria di molti analisti è corsa al 1978. A Jimmy Carter. A un presidente tanto umanamente stimato quanto politicamente incapace di far fronte alle crisi del suo tempo, crisi economiche e di fiducia. Pare l’identikit di Joe Biden.

Troppo timido per i fan dell’aborto

Il disagio è palpabile anche a sinistra. Dopo la decisione della Corte suprema che ha stralciato l’aborto come diritto costituzionale, la maggioranza degli elettori democratici ha atteso un segnale di riscossa presidenziale per difendere un simile totem liberal. Invano. Dopo due settimane di timidi inviti in ottica elettorale per galvanizzare la base in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, l’atteso decreto esecutivo del presidente cattolico (!) per garantire il sacro diritto delle donne progressiste è stato un esercizio di retorica da azzeccagarbugli. Cosa cambierà? Nulla. Troppo poco e troppo tardi, per l’ala più radicale che ha ripreso a rumoreggiare in ottica presidenziali 2024. Se i democratici dovessero perdere la maggioranza di Senato e Camera a novembre, il destino di Biden pare segnato.

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter 🤣pic.twitter.com/bRnMc9V6Ju — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 8, 2022

Dopo Trump e dopo Biden

Con un paradosso. Sia i democratici sia i repubblicani stanno rimettendo in questione i loro leader. Vi è un presidente stanco e un ex presidente che ha stancato. C’è voglia di novità, di un cambiamento di volti. Le udienze della Commissione parlamentare d’inchiesta sul 6 gennaio stanno persuadendo sempre più i conservatori più moderati che un ritorno di Donald Trump non è augurabile. Il futuro del “Grand Old Party” sarà trumpiano, ma senza Trump. Sulla scena si profilano alternative più giovani e potabili, governatori arrembanti come Ron DeSantis della Florida e Glenn Youngkin della Virginia.

Se tra i repubblicani pare chiarirsi il futuro e sembrano affacciarsi delle alternative, tra i democratici un’eventuale dopo Biden è pieno di incognite. Cnn azzarda senza troppa convinzione i nomi dei governatori di California e Michigan o del senatore del Connecticut. Una candidatura di Kamala Harris non viene neppure ipotizzata quale principale opzione, tanto la figura della vicepresidente pare sbiadita.

Dopo il successo di due anni fa, il partito continua a serbare gratitudine per il vecchio Joe, ma mai come oggi l’ipotesi di un suo secondo mandato inquieta i vertici e la base. Che potesse essere un presidente traghettatore, vista l’età, era una supposizione neppure troppo velata già a tempi della nomination del 2020, ma due anni dopo l’orizzonte di quella transizione pare più nebuloso e oscuro che mai.

@HerberMax