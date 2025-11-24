«I cristiani sono a rischio estinzione in Siria»

«Dopo 14 anni la guerra è finita in Siria, ma ancora non c'è la pace. Il paese è diviso e i cristiani vivono nella paura». Le parole di monsignor Ihab Alrachid, archimandrita della Chiesa greco-melchita cattolica, fanno a pugni con l'immagine della Siria che viene offerta dalla maggioranza dei media. Attentati, massacri, soprusi, sharia: il paese "liberato" da Ahmed al-Sharaa non è poi così libero, ma sprofonda nell'anarchia sotto il peso di un tentativo di islamizzazione violenta. Il docente di Diritto canonico presso la Facoltà teologica di Damasco è stato invitato in Italia da Aiuto alla Chiesa che soffre in occasione della Red Week per parlare della persecuzione dei cristiani in Siria. A margine dell'incontro La fede calpestata. Cristiani in Siria e Burkina Faso, che si è tenuto venerdì a Palazzo Lombardia, il prelato ha rilasciato un'intervista a Tempi: «Il presidente non ha il controllo dei gruppi armati e i cristiani vengono trattati come se fossero ospiti nel paese. Ma noi viv...