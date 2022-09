Gli imputati, compreso il cardinale Zen, si sono dichiarati non colpevoli ma anche nel caso di condanna dovrebbero pagare al massimo una ammenda di 1.750 dollari. Nonostante questo, il processo non può essere sottovalutato.

Hong Kong processa la libertà religiosa

Da quando la legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino all’ex colonia è entrata in vigore nel luglio 2020, Hong Kong ha smantellato pezzo dopo pezzo l’intera società civile (partiti, sindacati, associazioni, ong). Non avviene però per caso l’arresto di un cardinale di 90 anni, uno dei sostenitori della democrazia e degli oppositori del regime comunista più famosi e stimati dalla popolazione di Hong Kong.

L’arresto umiliante, la detenzione notturna e l’accusa ridicola fanno parte di un più ampio tentativo di minacciare l’intera Chiesa cattolica di Hong Kong. Non bisogna dimenticare infatti che, al momento dell’arresto, la polizia aveva dichiarato di indagare Zen per «collusione con forze straniere». Si tratta di un capo di imputazione che può essere punito anche con l’ergastolo in base alla legge sulla sicurezza nazionale.

L’accusa formalizzata, alla fine, è stata molto più leggera ma il carattere intimidatorio del processo rimane. Domani alla sbarra non ci sarà solo il cardinale Zen, ma il diritto alla libertà religiosa a Hong Kong.

@LeoneGrotti

Foto Ansa