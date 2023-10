Come abbiamo già avuto modo di notare, la più bella intervista dell’estate 2023 l’ha rilasciata Guy Consolmagno a Repubblica. Consolmagno è il direttore della Specola vaticana, uno degli osservatori astronomici più antichi del mondo, fondata nella seconda metà del XVI secolo, è astronomo e gesuita e studia, in particolare, i meteoriti. Oltre a essere un grande scienziato e un’autorità nel suo campo (esiste un asteroide, il 4597, che porta il suo nome), Consolmagno è un uomo di fede e, fatto ancor più sorprendente, un uomo per cui scienza e ragione non sono nemiche di quello in cui lui crede, anzi. Per questo, ogni sua lezione sulle stelle diventa anche un’occasione per interrogarsi sull’origine e il fine delle cose, sulla loro relazione con noi, su Dio. Lo ha spiegato efficacemente lui stesso in quell’intervista a Repubblica: «Scienza e fede sono buone compagne. A volte quando passo le giornate ad analizzare meteoriti, rompendomi la testa, r...