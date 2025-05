Guerra e pace. Sensazioni di politica internazionale

Scrivo questo articolo per cercare di mettere ordine alle reazioni e ai pensieri che mi sono venuti di fronte a quanto sta accadendo nella situazione politica internazionale, che è da molti – soprattutto grandi giornali e media – giudicata sorprendente, confusa e con esiti previsti disastrosi. Valga esemplificativamente quanto riportato dal Corriere della Sera, che leggo quotidianamente. Come detto nel titolo, le mie sono sensazioni che non ho il coraggio di chiamare giudizi, perché mi rendo conto di saperne troppo poco, con diversi interrogativi.

Detto sommariamente, per intenderci, siamo arrivati al punto in cui la politica internazionale è dominata da due “cattivoni”, Donald Trump e Vladimir Putin, entrambi – Putin più di Trump perché può permetterselo, data l’autocrazia russa, sovietica e post-sovietica – dispotici e fondamentalmente antidemocratici. Questi, con il perseguimento accanito dei loro interessi personali più che nazionali, con il potere che hanno, stanno mettendo nei g...