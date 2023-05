Lo scorso 18 aprile il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo al meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (Cbam) e alla progressiva cancellazione delle quote gratuite per l’industria pesante nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets). L’obiettivo è consentire il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea, ma il rischio è mettere in ginocchio l’intero sistema industriale. Intervistato da Tempi Paolo Sangoi, presidente di Assofermet Acciai, afferma che il Green Deal «avrà un conto salatissimo». Sangoi traccia un quadro del settore alla luce delle future normative Ue e lancia un allarme: «In assenza di interventi a sostegno delle imprese assisteremo ad una perdita di competitività destinata a minare seriamente l'export della produzione europea di tutta la filiera». Assofermet è l’Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio – metalli non ferrosi – rottami ferrosi e ferramenta e affini.

