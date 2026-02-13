Gratteri, l’influencer che vuole venderci il Pandoro del “No alla riforma Nordio”

Su Open Nicola Gratteri dice:

«I promotori del “Sì” dicono che avremo un pm più forte. Poniamo che sia vero, allora anche l’imputato ha bisogno di un avvocato più forte, di un’agenzia investigativa più forte. Ma l’avvocato che solo per cominciare chiede un acconto da 50 mila euro può permetterselo solo un imputato potente e ricco. Con questa riforma l’imputato povero sarà meno garantito. Se il pm è l’accusatore e basta, senza più l’obbligo di trovare anche prove a favore dell’imputato, noi facciamo una riforma che danneggia almeno il 90 per cento dei cittadini che incappano in problemi giudiziari. Solo quei pochi ricchi che finiscono sotto processo hanno i mezzi di tenere testa alla pubblica accusa fino alla Corte europea. Stiamo parlando di cause che possono arrivare a costare anche 300 mila euro: chi ha questi soldi per potersi difendere a parte grandi imprenditori e narcotrafficanti?».

Fa male al cuore vedere un ottimo mastino nella lotta alla ’ndrangheta e alla camorra trasformar...