Gramellini, festeggialo tu il “Natale come stato d’animo”

Natale, è tempo di essere cattivi, soprattutto con Massimo Gramellini che ieri ha scritto un’articolessa sul Corriere della Sera chiedendosi: “L’antico spirito del Natale esiste ancora?”. Che domanda oziosa, povero Gramellini; la direzione gli ha chiesto di scrivere un articolo sullo spirito del Natale e lo sventurato ha risposto. Così, costretto a rifilarci la predica, l’editorialista del Corriere s’arrabatta alla bell’e meglio per spiegarci che la seccatura dei festeggiamenti di Natale, tra cene con «parenti insopportabili», visite al commercialista e ricerca del «giocattolo per il nipotino unico e la sciarpa riciclabile per lo zio taccagno», è tutta colpa di Charles Dickens che il 19 dicembre 1843 «pubblicò una novella in cui raccontava la terribile e meravigliosa notte di Natale del banchiere Ebenezer Scrooge». È da quel momento, spiega Gramellini, che il Natale è diventato qualcosa d’altro, di cui noi oggi conosciamo la versione degenerata.

«Il genio [di Dickens] trasformò il Nat...