Il problema è che la gente sa distinguere benissimo tra un De Gaulle e un Macron

Dalla Francia alla Polonia, i grossi guai e gli errori politici dei vari leader europei spesso indicati in Italia come “modelli”. Rassegna ragionata dal web
Su Startmag Marco Orioles scrive:
«Senza un budget approvato, la Francia eviterà un shutdown stile americano grazie a una legge d’emergenza che proroga il budget 2025 nel nuovo anno. Come spiega il Financial Times, questa misura permette di continuare a raccogliere tasse, pagare stipendi pubblici e contrarre prestiti, ma è solo un palliativo. Euronews precisa che una soluzione simile è stata usata l’anno scorso, costando 12 miliardi di euro extra prima dell’approvazione definitiva a febbraio. Politico aggiunge che, mentre evita una paralisi immediata, tutto ciò esclude misure di risparmio o nuove tasse, lasciando il deficit libero di gonfiarsi».
La geniale idea di Emmanuel Macron di abolire la destra e la sinistra e di affidare la Francia a una illuminata guida tecnocratica sta dando tutti i suoi inevitabili frutti (marci). E non credo che il presidente francese conquisterà una nuova grande popolarità aggiungendo disordine a un già caotico mondo ora sulla questione palestinese ora s...
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