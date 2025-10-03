La Flotilla Cgil sulla rotta sbagliata

Manifestazione della Cgil per Gaza in piazza San Carlo a Torino durante lo sciopero del 19 settembre 2025 (foto Ansa)

Su lavoce.info Pietro Ichino scrive: «L’atto n. 957-S contenente il disegno di legge approvato in via definitiva dal Senato il 23 settembre scorso “in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva” si apre con un’epigrafe assai inconsueta: i nomi dei 26 parlamentari di centrosinistra che all’inizio della legislatura avevano presentato il progetto – da Giuseppe Conte a Elly Schlein, a Riccardo Magi, all’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando – sono accompagnati uno per uno da una nota a piè di pagina da cui si apprende che le loro firme sono state ritirate. È accaduto, infatti, che il contenuto originario del disegno di legge delle forze di opposizione, con la previsione dei 9 euro orari come retribuzione minima universale (applicabile, cioè, a tutti i lavoratori dipendenti, su tutto il territorio nazionale), sia stato sostituito in blocco da un in...