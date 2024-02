I soldati ucraini saranno presto in grado di avere figli dall’oltretomba, così ha titolato la Cnn per riferire dell’approvazione da parte del parlamento ucraino di una legge che consente l’uso dello sperma congelato dei soldati in caso di morte. Si tratta della revisione di una legge precedente che autorizzava l’uso dello sperma (estratto e crioconservato prima di andare in guerra) nel caso in cui i soldati fossero tornati feriti e privati della possibilità di procreare, ma autorizzava lo smaltimento dello stesso se il soldato fosse morto.

Tante voci a sostegno della “paternità postuma”, si parla di risposta alla grave crisi demografica e addirittura di misura atta a preservare il pool genetico del popolo ucraino. Ma la voce più amplificata e struggente è quella delle vedove che piangono una perdita e desiderano continuare ad amare un compagno crescendo un figlio.

Rispondere alla guerra con la vita, realizzare un desiderio di famiglia maturato prima di dirsi addio. Sono...