Sabato 14 maggio, organizzato da Alleanza cattolica, Nonni 2.0, Esserci e Sintesi politica, a Milano, presso l’Istituto di Maria Consolatrice, si è tenuto un convegno sulle proposte in corso per l’approvazione legislativa dell’eutanasia e del suicidio assistito. Il titolo era “Il suicidio assistito e il suicidio dell’Occidente”. L’iniziativa è stata presa nell’ambito di “Ditelo sui tetti”, il cartello di associazioni cattoliche – un centinaio con caratteristiche e numerosità varie – che si sono date un’agenda comune di impegno e azione a favore della concezione cristiana della vita e delle società. Sottolineo il significato positivo del “a favore”, anche se inevitabilmente in contrasto con chi questa concezione la vuole, se non abbattere, neutralizzare con regole diverse della convivenza civile. Io sono stato invitato per affrontare “la questione antropologica”, suppongo in quanto medico cattolico, non essendo antropologo, sociologo o filosofo.

