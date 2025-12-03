L’Europa dovrebbe temere di più l’egemonismo cinese delle rozzezze di Trump

Sul sito dell’Ispi Alessia De Luca scrive:

«Resta alta la tensione tra Cina e Giappone in seguito alla crisi diplomatica innescata dalle parole della premier giapponese Sanae Takaichi, lo scorso 7 novembre. Rispondendo a una domanda di un deputato di opposizione, Takaichi ha detto che, in caso di un attacco armato cinese a Taiwan e di un eventuale intervento statunitense in difesa di Taipei, il Giappone potrebbe dispiegare le Forze di autodifesa (Fda). Una dichiarazione accolta come un attacco diretto da Pechino. Da anni infatti la Repubblica Popolare rivendica Taiwan come parte integrante del proprio territorio e non ha mai escluso l’uso della forza per riunificarla a sé. Per questo, finora, Tokyo pur rafforzando la cooperazione con gli Stati Uniti e con i partner regionali, ha sempre evitato di esporsi troppo sulle vicende dell’isola, distante appena un centinaio di chilometri dal territorio giapponese, oltre che dalle coste cinesi. Nella crisi diplomatica che ha travolto Takaichi ...