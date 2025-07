Basta retorica, l’Europa aiuti Israele e i palestinesi a estirpare Hamas da Gaza

Su Atlantico quotidiano Anna Bono scrive: «Nel 2024 sono stati uccisi in odium fidei 4.476 cristiani, in media più di 12 al giorno. A dirlo è Open Doors, una associazione internazionale che ogni anno pubblica un rapporto sulla situazione dei cristiani perseguitati e l’elenco dei 50 Stati in cui per loro la vita è più difficile. L’agenzia di stampa Fides invece aggiorna ogni anno l’elenco dei missionari, religiosi e laici, che perdono la vita non a causa della fede, ma perché hanno accettato di vivere in condizioni di pericolo, in paesi in guerra o in contesti caratterizzati da degrado materiale e morale, pur di restare al fianco dei fedeli affidati alle loro cure spirituali e materiali. Nel 2024 sono stati 14. In tutto dal 2000 ne sono stati uccisi 608. Esiste anche un elenco, sempre redatto da Open Doors, dei luoghi di culto e degli edifici religiosi perduti. Nel 2024 7.679 chiese e strutture religiose sono state attaccate, bombardate, date alle fiamme, ridotte in macerie o danneggiat...