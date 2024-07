Si vede dalle chiappe che Gwyneth Paltrow «ama i suoi amici. Ama suo marito. E ama i suoi figli»: lo scrive lei stessa, postando su Instagram una foto per Bustle con due glutei che hanno fatto gridare i follower “Al miracolo! Al photoshop! Abbona!”. Ma lei non ci bada: va per i 52, da 15 anni è universalmente riconosciuta come guru del benessere, ha pure investito in Moments of space, un’app di meditazione a occhi aperti che combina «l’antica saggezza Dzogchen» con l’intelligenza artificiale per «alimentare il risveglio globale» e permette di trovare la pace interiore a patto di impegnarsi col mondo «senza escluderlo».Tipo facendo la skincare in diretta sui social con i prodotti del suo viralissimo brand Goop. Promuovendo la vendita di arnesi fondamentali per il benessere quotidiano come le sue candele “This smells like my vagina” o l’uso di ginocchiere (a chi non capita spesso di rompersi il ginocchio come lei girando Iron Man?). Cucinando, sopra...