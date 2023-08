Cari amici, sarete sorpresi perché questa volta, invece di rispondere alle vostre lettere, vi scrivo io.

Assieme al direttore, ho deciso che – per qualche mese – faremo così: vi scriverò segnalandovi un libro, un film, un posto. Come il racconto di un piccolo pezzo di me. Perché saranno libri che ho letto, film che mi sono rimasti dentro, luoghi che ho visitato. Naturalmente per invitarvi a condividere la mia esperienza.

* * *

Questa volta, per cominciare, desidero raccontarvi un luogo che mi costituisce fin dall’infanzia. Si trova in riva a un grande lago.

Prima di svelarvi tutto, vi voglio invitare a una riflessione: l’Italia è un paese ricchissimo di laghi. Non ne ha in quantità come il Minnesota (più di diecimila) o il Canada (più di trentamila), ma i suoi sono ugualmente splendidi.

Quelli che accompagnano l’arco alpino, nel Nord del nostro paese, sono perlopiù di origine glaciale; quelli che potete visitare nelle regioni cent...