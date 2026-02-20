Erdogan gioca a tutto campo. L’Europa guarda dalla tribuna

Su Euroactiv si scrive:

«Turchia e Libia hanno da tempo dispute con Grecia e Cipro sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Mentre la Grecia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la invoca regolarmente in risposta alle rivendicazioni di Ankara, la Turchia non ne è firmataria. Questo stallo politico ha per anni ostacolato gli sforzi per sfruttare le riserve ancora inutilizzate di gas naturale e petrolio del Mediterraneo. L’approccio di Trump, orientato al business, potrebbe tuttavia aprire la strada a una soluzione politica nella regione – uno sviluppo che, secondo George Tzogopoulos, senior fellow della Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (Eliamep), è solo una questione di tempo. “Resta da capire se il pretesto sarà il cosiddetto Consiglio per la pace con poteri ampliati o una mediazione diretta degli Stati Uniti”, ha detto a Euractiv. “Ma sicuramente il tutto verrà inquadrato in un modo che si adatti alla logica imprenditoria...