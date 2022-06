Il vertice della Nato a Madrid previsto per il 29-30 giugno prossimi, dove saranno esaminate le domande di ammissione all’alleanza da parte di Svezia e Finlandia, si avvicina, ma l’opposizione della Turchia all’ingresso dei due paesi nordici non tende a diminuire, anzi: le condizioni che Ankara pone al suo voto favorevole si stanno facendo grottescamente gravose.

Erdogan contro il ministro svedese Hultqvist

L’ultima in ordine di tempo riguarderebbe, secondo il quotidiano svedese Expressen, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist: Erdogan vorrebbe che fosse dimesso dal governo a causa della sua partecipazione, undici anni fa, a un evento celebrativo della fondazione del Pkk, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, l’organizzazione politica e paramilitare che dal 1978 conduce una lotta armata contro l’esercito e le istituzioni turche. La richiesta sarebbe stata avanzata nel corso di contatti riservati fra rappresentanti di Svezia e Turchia. Nel 2011 Hultqvist, all'epoca semp...