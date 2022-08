Anticipiamo l’articolo di Alfredo Mantovano contenuto nel numero di agosto 2022 di Tempi, in uscita nei prossimi giorni in versione digitale e in arrivo agli abbonati in versione cartacea. Abbonati subito per sfogliare online la rivista.

Nelle settimane successive alle dimissioni del presidente Draghi il sole ha continuato a sorgere, esattamente nell’ora prevista per ciascun giorno, senza patire variazioni sensibili; i fiumi, in secca già da prima, pur con la scarsa acqua disponibile hanno proseguito il loro corso dalle sorgenti alla foce (tutti, nessuno escluso); i cinghiali non hanno smesso di pascolare per le strade di Roma; il parroco della chiesa vicino a casa mia non ha cessato di dedicare le omelie domenicali, invece che al Vangelo, al rendiconto delle offerte raccolte…

Insomma, nonostante i presagi di sventura di larga parte dei media nazionali e internazionali, per i quali la caduta del “Governo dei Migliori” sarebbe coincisa con qualcosa che neanche il più catastrof...