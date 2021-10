Lo scenario di una debacle assoluta del centrodestra nelle grandi città non è solo una opzione possibile, ma forse la più probabile. Quale impatto potrà avere questa sconfitta sulla leadership del centrodestra? È molto difficile dirlo ma si iniziano a scorgere alcuni rischi per il futuro della coalizione.

Pochi candidati credibili

Il primo è proprio l’assenza di una politica locale e metropolitana capace di mostrare qualità e vivacità. L’incapacità di attrarre e selezionare candidati vincenti denota una debolezza al fondo dell’organizzazione politica che nel prossimo futuro rischia di essere pagata a caro prezzo. Non solo per l’esclusione dal governo delle grandi città, ma anche per quelli che saranno i futuri parlamentari dei partiti di destra. In altre parole, se si spezza la catena territorio-leadership la rappresentanza s’indebolisce e la qualità della classe politica scende.

Il secondo rischio, invece, è rappresentato dagli elettori moderati. Nella prosopopea delle leader...