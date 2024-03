Si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 21 a Milano (Auditorium Galdus, via Pompeo Leoni 2) l’incontro di Tempi e Compagnia delle opere “È finita la lotta di classe”, evento pubblico di presentazione e dibattito sulla proposta di legge per la regolamentazione e promozione della partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese.

All’incontro, che ha il patrocinio di Aic – Associazione italiana Centri culturali, interverranno Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, Andrea Dellabianca, presidente nazionale della Cdo, Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia, relatore del testo attualmente all’esame delle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Emanuele Boffi, direttore di Tempi.

Di che cosa si tratta

A scommettere fortemente sul tema della “partecipazione al lavoro” è stata negli ultimi mesi la Cisl, con una campagna culminata a novembre con il deposito alla Camera di quasi 400 mila firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare in materia, poi fatta propria anche dalla maggioranza con un progetto analogo firmato dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati.

Si tratta in sostanza dell’introduzione di meccanismi promozionali e incentivanti che convincano le imprese a scommettere volontariamente sul confronto con i dipendenti e sulla loro collaborazione alla maggiore competitività dell’impresa stessa, offrendo loro la possibilità di esprimersi sulle scelte strategiche (partecipazione gestionale), di contribuire al miglioramento di prodotti e processi (partecipazione organizzativa) e quindi di condividere anche i risultati economici (partecipazione economica e finanziaria).

«La partecipazione è meglio del conflitto»

Non è esagerato il richiamo nel titolo dell’incontro a uno slogan – la lotta di classe – che per un’intera epoca ha caratterizzato nel segno del conflitto la contrattazione tra lavoratori e padroni. Perché superare quell’epoca e inaugurarne una nuova all’insegna della “partecipazione al lavoro” è proprio l’obiettivo dell’impegno della Cisl, ispirato per altro all’articolo 46 della Costituzione, come ha spiegato il segretario generale Luigi Sbarra in un’intervista contenuta nel numero di Tempi di febbraio.

La proposta di legge sulla partecipazione al lavoro è «il primo passo, fondamentale perché si torni a parlare di lavoro e contrattazione oltre agli stanchi slogan del dibattito quotidiano», ha detto Sbarra a Tempi rispondendo a chi imputa alla Cisl di minare la contrattazione e dividere i lavoratori: «Non ricordo altri testi così incentivanti la contrattazione, altro che attacco! La comunità (e non la divisione) tra i lavoratori è assai incoraggiata dalla possibilità di influire sulle decisioni dell’impresa. Se possibile, è anche incentivata l’unità di intenti con il datore di lavoro. Abbiamo una prova evidentissima dell’efficacia della partecipazione: durante la crisi Covid l’industria è ripartita grazie agli accordi sulla salute e sicurezza sottoscritti dai sindacati con le imprese, ove si è reso evidente che di fronte a un grande “nemico” (la crisi successiva alla pandemia in quel caso) la partecipazione è meglio del conflitto. Senza quegli accordi il ritorno al lavoro avrebbe seguito i tempi della politica e sarebbe avvenuto non prima di qualche mese, con effetti disastrosi sui redditi delle famiglie e sull’economia del nostro paese».

E ancora: «Noi crediamo che il salario possa crescere se le imprese performano e queste crescono meglio e in modo più duraturo quando coinvolgono i lavoratori nelle decisioni. La Cisl non è contraria al salario minimo quando fissato dalla contrattazione», ma «la nostra proposta è in grado di elevare i salari medi e mediani, non si accontenta del minimo».