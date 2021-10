Invertire la rotta tornando quantomeno a provare ad elevare la fede delle persone alla statura del Vangelo, oppure continuare sulla linea intrapresa da otto anni a questa parte di abbassare l'asticella del Vangelo alla statura della fede delle persone, i cui esiti sono sotto gli occhi di tutti.

Sta tutto qui, in questa scelta con cui sempre la Chiesa ha dovuto fare i conti, il dilemma del Sinodo mondiale e dei sinodi locali che impegneranno il popolo di Dio nei prossimi tre anni.

"Il" problema

A dire il vero la soluzione del dilemma dovrebbe apparire scontata, posto che il problema numero uno, fuori ma soprattutto dentro la Chiesa, è dato da una spaventosa crisi di fede che, almeno in Europa in Occidente, non sembra allentare la presa; il fatto però è che non sembra affatto esserci questa consapevolezza, la coscienza cioè di quale sia "il" problema della Chiesa di oggi, stando almeno all'agenda ecclesiale degli ultimi anni. Il che naturalmente complica di parecchio le cose, co...