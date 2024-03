Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Dune - Parte due ★★★★

Di Denis Villeneuve

Dove vederlo: al cinema

Parte seconda all’altezza della prima, uscita nel 2021. È un film-fiume, lunghissimo e potente, ricco di dettagli e con una regia attentissima a tutto, dall’ultimo dei particolari alla caratterizzazione dei personaggi. Cinema di vecchio stampo e, per giunta, speculare al primo che ci metteva due ore per partire, per poi lasciare praticamente a metà la battaglia finale. Denis Villeneuve, il regista, ha fatto con questo il salto decisivo: dopo essersi cimentato, senza complessi d’inferiorità, con il seguito di Blade Runner, riesce a realizzare un filmone tecnicamente ineccepibile, coerente con una parte precedente girata anni fa ma anche originale ne...