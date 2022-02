Caro don Massimo, ho una domanda sulla Dad e i figli. Da quel che noto nella mia famiglia e nella cerchia degli amici stretti, il fatto di farvi ricorso in maniera secondo me spesso inutile ha una conseguenza “pesante” sulla vita dei ragazzi. Lo spazio e il tempo della scuola, che erano uno spazio e un tempo in cui i ragazzi erano “costretti” a interagire coi compagni e gli insegnanti, divengono uno spazio e un tempo mediati dagli strumenti tecnologici. A me sembra che così i ragazzi si abituino a pensare che tutti i rapporti debbano passare da tali strumenti. Lo vedo osservando come utilizzano il tempo libero: sono sempre davanti allo schermo del cellulare o del tablet. Mi pare si perda qualcosa, mi verrebbe da dire la “freschezza” del rapporto, che costringe – anche nella difficoltà – a essere più veri. Che ne pensa?

Maura Silvoni via email

Cara Maura, trovo di estremo interesse e attualità la tua lettera. Iniziamo dalla scuola: essa custodisce la possibilità di un’esperien...