Dissonanza 18

Germania e Gran Bretagna

e Francia o Italia,

e Austria, per esempio, non felix,

in poco felix Europa,

terra del buio,

del sole calante a occidente,

secondo il detto delle steppe

d’oriente, in verità anch’esse cupe,

di rovine fumanti e guerre.

Buio d’inferno, e di notte privata

d’ogni pianeto, sotto pover cielo

recita il paradigma purgatoriale

dei danteschi iracondi.

Tutto è indirizzato alla morte,

come fosse l’unica destinazione

conosciuta,

nei corridoi della scuola, crudelmente,

e lungo i binari della metropolitana,

ordinariamente.

L’eredità lasciata ai figli non prevede destino,

non contempla compimento,

se non in qualche manufatto

d’immaginazione.

Per una malsana abitudine al male,

forse per un’eco di quando non esisteva niente,

tutto è orientato al gorgo del nulla,

in una opzione ingannevole

di quiete e silenzio, mentre

la Verità è Dio, che dà a tutti la vita,

e il respiro a ogni cosa.

Egli è perciò l’unico depositario,

eventualmente,

del potere di decidere il nulla.

“Non maledirò più il suolo a causa dell’uomo,

perché l’istinto del cuore umano è incline al male

fin dalla adolescenza;

né colpirò più ogni essere vivente

come ho fatto.

Finché durerà la terra,

seme e messe,

freddo e caldo,

estate e inverno,

giorno e notte

non cesseranno”.

Così il Padre,

e così il Figlio:

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo

per giudicare il mondo,

ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.

E non si ferma, e prosegue:

Chi crede in lui non è condannato;

ma chi non crede è già stato condannato,

perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

E il giudizio è questo:

la luce è venuta nel mondo,

ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce,

perché le loro opere erano malvagie.

Dai bassifondi del vivere ordinario

fino alle sommità dei grattacieli,

in ogni ambiente, dentro e fuori dall’anima,

una cosa diventa storia,

una cosa non passa,

trascorre e resta,

dove due o tre sono riuniti nel mio nome…