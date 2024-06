Dice che siamo quello che mangiamo,

o l’ambiente che ci sta intorno,

o quello che indossiamo

eccetera.

Aggiungo la mia stronzata:

siamo quello che ci portiamo in tasca.

Petrarca perduto su qualche monte Ventoso

per ritrovarsi tira fuori dalla saccoccia

le Confessioni di Agostino.

Dante in esilio si porta Beatrice in testa

e nella tasca Virgilio:

tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore.

Da ragazzo anch’io andavo a scuola

con il mio Lenin appresso: Che fare?

prima di adottare, sul crinale tra biennio e triennio,

il libretto rosso del cinese:

Grigia la teoria, verde l’albero della vita.

Solo più tardi ho saputo, ahimè,

che disse così

il Mefistofele di Goethe.

Oggi, ah oggi…

oggi si gira col telefono in tasca:

il metrò è una cattedrale silenziosa

dove si recita ad ogni età

l’elettrico breviario universale,

la pappetta senza destino

di influentatori giornalisti preti

disperati magistrati deputati

iracondi accidiosi lussuriosi

violenti mentitori filantropi.

Ecco la fiera con la coda aguzza,

che passa i monti, e rompe i muri e l’armi!

Ecco colei che tutto’ l mondo appuzza!

Eppure, ogni mattina

da più di cinquant’anni,

vedo ragazzi radunarsi:

portano in tasca i Salmi di Davide,

letteralmente si ritrovano:

sono Pietro, Giacomo, Giovanni

sulla sponda del lago di Tiberiade.

Giovani studenti

pescatori di uomini

a cui dobbiamo tutto.

Francesco Saverio

solo

dall’altra parte del mondo,

portava, all’altezza del cuore,

cuciti nella carne,

i nomi degli amici,

quelli trovati, quelli chiamati.

per sempre,

dall’amato Maestro,

Colui che è tra noi,

l’Intruso che salva l’istante.