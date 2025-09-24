Contenuto riservato agli abbonati

Nel disordine mondiale poteva mancare la crisi tra Grecia e Turchia?

Di Lodovico Festa
24 Settembre 2025
Il nervosismo di Atene per il riarmo di Ankara (incoraggiato dall’Europa), lo sbarco di Israele a Cipro, lo zampino dell’India. Rassegna ragionata dal web
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis durante una visita ad Atene nel 2023 (foto Ansa)

Su Formiche Francesco De Palo scrive: «Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis si è lamentato ufficialmente con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha ricevuto al Maximos affermando che alla Turchia non dovrebbe essere consentito di aderire a un nuovo programma del blocco per rafforzare le difese, poiché la mossa avrebbe dei riverberi sulle politiche regionali. “Per quanto riguarda la partecipazione di paesi terzi alla nuova iniziativa di difesa dell’Ue, la nostra posizione è chiara”, ha detto l’esponente conservatore. “I paesi che minacciano di guerra i paesi dell’Ue non possono partecipare all’architettura di difesa europea”. Ad aumentare le tensioni anche la decisione turca di pubblicare due nuovi Navtex, che riguardano esercitazioni con armi da fuoco nel Mar Egeo il 22 e 23 settembre, gli stessi giorni in cui i leader politici dei due paesi, Kyriakos Mitsotakis e Recep Tayyip Erdogan, si incontreranno a New York in occasione dell’Assemblea generale al Palazzo di vet...

cipro grecia premium Turchia Unione Europea

