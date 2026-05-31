L'enciclica, la commistione tra fede e politica in Usa, Israele e Iran, la difficile convivenza tra cristiani e musulmani in Africa, i segnali di speranza nell'Europa scristianizzata. Video intervista a Matteo Matzuzzi

“Dio non è morto”. Religione e potere al tempo di Leone XIV e Trump

L’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, lo scontro tra la Chiesa e il presidente americano Donald Trump, la commistione tra religione e politica negli Stati Uniti, in Israele e in Iran, la difficile convivenza tra cristiani e musulmani in Africa, i segnali di speranza nell’Europa sempre più scristianizzata. Piero Vietti dialoga con il vaticanista del Foglio Matteo Matzuzzi a partire dal suo libo Dio non è morto – Perché la religione è tornata a dominare il presente (Mondadori)

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N.B. L’intervista a Matteo Matzuzzi è stata registrata mercoledì 27 maggio



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