Il libro di Andrea Venanzoni sui conservatori Usa racconta il fitto intreccio di idee, persone e think tank che hanno (anche) portato Trump alla Casa Bianca e che rischia di perdersi per strada il liberalismo

Che il conservatorismo americano non sia stato mai qualcosa di monolitico e coeso è fin troppo evidente. Molti studiosi, quando parlano di “movimento conservatore”, forse sono i primi a non crederci. O forse, più probabilmente, lo fanno perché è comodo mettere insieme persone e idee diverse in modo tale da poterle colpire all’unisono. Fatto sta che, per dirla brutalmente, conservatori e libertari non sono la medesima cosa. Russell Kirk non è Friedrich von Hayek, ecco. Ma certo, la Guerra Fredda aveva contribuito a evidenziare chi era il nemico: il comunismo e i suoi epigoni.

La destra americana e il realismo

Un pensatore importante, benché spesso poco considerato, Richard Weaver, negli anni Cinquanta e Sessanta si era speso per provare a tenere insieme, almeno a livello concettuale, conservatorismo e libertarismo. In un articolo del 1960, Conservatism and Libertarianism: The Common Ground (lo trovate nella ponderosa raccolta dei suoi scritti In Defense of Tradition, edita dal Liberty Fund), l’autore nato in North Carolina sosteneva che conservatori e libertari, in fondo, sono uniti dalla difesa della libertà individuale.

Benché divergenti sotto molteplici aspetti, fondano la propria visione sul realismo: un principio che fa loro riconoscere come la realtà esista, e non possa essere stravolta sulla base di qualche schema ortopedico-pedagogico di palingenesi sociale. Ne deriva la predilezione per un ordine socio-politico-economico in cui il potere sia estremamente limitato: l’arbitrio su cui esso si basa, insomma, non può e non deve ledere quel “diritto umano sussistente” che è la persona.

La galassia conservatrice nel libro di Andrea Venanzoni

Detto ciò, è chiaro che molta acqua sotto i ponti è passata. Analogamente, diverse correnti sono emerse via via nei decenni: pensiamo solo ai “neocon” e, parallelamente, ai “paleocon”. Negli ultimi anni, però, le cose si sono ancor più infittite. Bene ha allora fatto Andrea Venanzoni a scriverne in un suo recente saggio, La destra americana contemporanea. Dalla New Right a Donald Trump (Historica Giubilei Regnani). Il libro è dunque uno strumento utile per comprendere il fitto intreccio di idee, persone e think tank che rappresentano oggi la galassia conservatrice.

Particolare attenzione merita quella destra post-liberale riconducibile soprattutto a studiosi come Patrick J. Deneen e Adrian Vermeule. Se alcuni temi rimangono classicamente attaccati alla sensibilità conservatrice, è però vero, osserva Venanzoni, che le priorità sono mutate in maniera piuttosto radicale. Più che alla libertà, i conservatori di oggi tengono al “bene comune”; più che all’economia di mercato, essi vedono nell’intervento statale in economia la leva per tutelare la produzione nazionale. Insomma, è successo per certi aspetti quel che un conservatore particolarmente acceso, nonostante provenisse dalle file della sinistra radicale, Christopher Lasch, auspicava: un conservatorismo che rigetta la propria matrice liberale in favore di una posizione realmente conservatrice. Tradotto: un conservatorismo a tendenza comunitarista sul piano etico-politico, e protezionista dal punto di vista economico.

Che fine ha fatto il liberalismo?