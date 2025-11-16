Delpini: «Milano deve reimparare a incontrarsi»

Continua con monsignor Mario Delpini la nostra serie di interviste sulla crisi di Milano con figure della cultura, delle istituzioni, dell’economia, della società civile per riflettere sui problemi e le risorse della città, la sua “identità”. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e spingersi al futuro. Nei mesi scorsi: Gianni Biondillo, Raffaella Saporito, don Paolo Steffano, Sergio Scalpelli, Irene Tinagli, Marina Brambilla. Tutte le puntate della serie sono disponibili qui. * * * C’è un punto su cui Mario Delpini torna insistentemente nel corso del nostro dialogo sulla città, ed è «il cercare di rendere giustizia al bene che c’è, perché adesso sembra una consuetudine parlare di Milano come di un problema». Certo, «non è che manchi di problemi». Lui stesso aveva avuto modo di evidenziare come la città stia correndo il rischio di divenire «poco accessibile alla gente comune e con troppe disuguaglianze» ma, in ogni caso, serve fare lo sforzo di restituirne «le potenzialit...