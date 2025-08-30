Che delitto avere tolto ai giovani la voglia di appartenere

Lo diceva già Alcide De Gasperi: chi fa politica deve guardare alle prossime generazioni. Il tema del futuro e di chi lo abiterà è centrale per chi ha responsabilità pubbliche. La domanda chiave è quali siano le paure e le speranze dei giovani del nostro tempo. In un recente studio dell’Università di Glasgow, è emerso che le maggiori preoccupazioni della Generazione Z sono legate a questioni molto concrete, personali e del tutto post ideologiche come la stabilità finanziaria e il lavoro. Mentre tendono a disinteressarsi di tematiche collettive come guerre e immigrazione, che sembrano impattare meno la sfera personale. Al contrario dei loro padri che hanno vissuto l’epoca delle grandi battaglie politiche, non hanno particolare interesse per la res publica e in molti casi si registra anche un calo dell’impegno sociale, per esempio nel volontariato.

Secondo il filosofo Byung-chul Han, questa generazione vive una condizione inedita: è iperconnessa eppure sempre più sola e fragile. La solit...