Su Tgcom 24 Mediaset si scrive: «A Torino, davanti alla questura, un gruppo formato da circa 50 autonomi dei centri sociali ha circondato un'auto della polizia per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio per essere estradato. Alcuni hanno cercato di aprire le portiere dell'auto e preso a calci e pugni la volante. Gli antagonisti si sono spostati in corteo, danneggiando alcune auto in transito. Un agente è rimasto lievemente ferito, fermate quattro persone».

Bé, forse la considerazione che intervenendo in modo superficiale e/o esagerato sulle questioni dell’ordine pubblico, più che contribuire a eliminare - come è sacrosanto - gli abusi, si delegittima la polizia con conseguenze pericolose, forse questa considerazione non è del tutto infondata.

