Cristiani di Terra Santa. Anche noi possiamo fare qualcosa di concreto

Leggo che in Europa il Ppe ha votato con i conservatori e i patrioti contro una norma del Green Deal. Leggo su tempi.it (29 ottobre) che anche Bill Gates s’è pentito delle sue posizioni oltranziste sul tema ambientale e ha fatto retromarcia. Sento parlare di Greta Thunberg in relazione alla causa palestinese, ma non più per il destino degli orsi polari. E mi pare che anche la Cop30 non si porti più come una volta. È finalmente cambiato il “clima” sul clima?Marco Elli Qualcosa sì, caro Marco, ma la sbornia ambientalista non è ancora passata. Pensa che in Danimarca, dopo aver introdotto una tassa sulle emissioni di metano degli allevamenti (sì, una gabella sui peti delle mucche), hanno imposto agli allevatori di inserire additivi chimici nei mangimi per i loro bovini; additivi che, in teoria, avrebbero dovuto contenere le flatulenze. Risultato: emissioni di metano identiche, calo nella produzione del latte, mucche malate o morte, contadini infuriati. *** Grazie amici di Tempi per la cos...