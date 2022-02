Due donne inglesi camminano davanti al Memorial Wall delle vittime del Covid a Londra (foto Ansa)

Poiché anche gli esperti qualche volta ci azzeccano, siamo d’accordo con Fabrizio Pregliasco, che qualche settimana fa, tra una previsione infausta e consigli non richiesti su come passare la Pasqua, si era lasciato andare a un condivisibilissimo: «La pandemia finirà quando non ne parleremo più». Qualche volta però tocca parlarne, almeno per segnalare posizioni ragionevoli che il governo dell’ipocondriaco ministro Speranza dovrebbe ascoltare, invece di minacciare i sempre meno numerosi no vax e dire, per tramite del coordinatore del Cts, Franco Locatelli, che il green pass andrebbe tenuto anche una volta finita l’emergenza come strumento di «premialità».

Vaia: «Le misure devono essere allentate»

È il caso dell’intervista di ieri alla Stampa di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, probabilmente il più equilibrato degli esperti venuti alla ribalta m...