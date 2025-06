La legge sul fine vita e il piano inclinato

C'è più di una preoccupazione per come sta evolvendo la discussione sul fine vita. Dopo le numerose sollecitazioni della Corte Costituzionale a legiferare sulla materia, il parlamento pare deciso ad avviare l'iter della legge. Tra i parlamentari circolano alcune bozze che un comitato ristretto dovrà trasformare in un primo testo base.

E già solo su questi primi testi ci si è accapigliati, tra l'altro su aspetti non di secondo piano. Da un lato, perché vi si farebbe riferimento alla tutela della vita «sin dal concepimento» (fatto inaccettabile per la sinistra), dall'altro, per il ruolo che dovrebbe avere il Sistema sanitario nazionale.

Intanto i radicali, sempre molto lesti a infilarsi nelle discussioni pubbliche forzando la mano dal punto di vista mediatico, hanno fatto partire una raccolta firme per depositare una proposta di legge «per legalizzare tutte le scelte di fine vita, compresa l'eutanasia».

Leggi anche

Fine vita. In nome del diritto uccidono la pietà

Il fine vita e il fin...