Il Mediterraneo è ancora un prolungamento del lago di Tiberiade? Quella zona di mondo, per dirla con La Pira, culla di diverse culture e capace di far sviluppare nuove collaborazioni tra i paesi che la abitano? Frasi che suonano quasi come un ossimoro se accostate alle recenti tragedie che vedono proprio il Mediterraneo come tetro protagonista. I fatti di Cutro lasceranno una profonda ferita nella nostra coscienza collettiva, al pari di quando nell’ottobre 2013 le acque di Lampedusa videro emergere le salme di 368 migranti naufragati. Il fenomeno migratorio torna nell’agenda delle priorità pubbliche dopo la lunga parentesi pandemica che ne aveva rallentato l’intensità e ci chiede decisioni strategiche per garantire ai popoli africani innanzitutto il diritto a non partire, come richiamato recentemente da papa Francesco.

A dodici anni dalle cosiddette primavere arabe è giunto il tempo per avanzare un giudizio sui loro effetti, considerando il nesso di causa che esse hanno avuto...