Non deve esser sembrato vero al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri che, a quanto pare, sta vivendo il suo sogno in terra (mentre i romani vivono un incubo quotidiano) d’esser passato in pochissimo tempo da un red carpet losangelino in compagnia di Dua Lipa al Palazzo Senatorio vissuto con Paola Cortellesi, premiata e celebrata.

E mentre negli Stati Uniti ci si interroga seriamente su Taylor Swift come arma di distruzione di massa per sconfiggere il risorgente Donald “Sauron” Trump, la sinistra italiana prosegue nella collezione di figurine per comporre il proprio album dei santini da brandire e agitare all’occorrenza. "Rompere in caso di mancanza di argomenti", scritto sulla teca dentro cui il personaggio di turno è confinato.

Il nuovo oracolo della sinistra è Paola Cortellesi

Alla perenne ricerca di personaggi e temi da far incarnare a un qualche volto, è arrivato il turno della brava Paola Cortellesi che da alcuni mesi, complice il grande successo, di pubblico e di critica, del fil...